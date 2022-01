Seit Dienstagnachmittag, 07.12.2021 war ein 64-jährige Frau aus der kbo-Lech-Mangfall-Klinik abgängig. Sie wurde nun tot aufgefunden.



Am Sonntagnachmittag (09.01.2022) wurde ein weiblicher Leichnam am östlichen Lechufer im Bereich Kaufering aufgefunden. Die Tote konnte am gestrigen Dienstag zweifelsfrei als die seit Dezember letzten Jahres vermisste 64-jährige Landsbergerin identifiziert werden. Hinweise auf ein Fremdverschulden am Tod der Frau ergaben sich nicht.