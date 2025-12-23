66-Jährige stirbt nach Unfall auf St 2110 bei Egglfing – Eine weitere Leichtverletzte und 27.000 Euro Schaden

Am Montag, den 22. Dezember 2025, ereignete sich gegen 11.55 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der St 2117 nahe Bad Füssing im Landkreis Passau. Eine 66-jährige deutsche Fahrerin, die mit ihrem Fiat in Richtung Würding unterwegs war, kollidierte an der Kreuzung zur St 2110 mit dem Fahrzeug einer 35-jährigen Deutschen.

Unfallhergang und unmittelbare Folgen

Die 66-Jährige bog von der St 2117 nach rechts in Richtung Egglfing ab und stieß mit dem vorfahrtsberechtigten Pkw der 35-Jährigen zusammen, die ebenfalls in Richtung Egglfing unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden durch die Wucht des Aufpralls in eine angrenzende Wiese geschleudert.

Personenschäden und Rettungseinsatz

Die Fahrerin des Fiat erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und war zunächst nicht ansprechbar. Trotz Reanimationsmaßnahmen verstarb sie am späten Abend in einer Klinik. Die jüngere Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Fahrzeuge und Sachschaden

An den beteiligten Autos entstand ein erheblicher Sachschaden von rund 27.000 Euro. Aufgrund der starken Schäden waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.