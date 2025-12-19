66-Jähriger wegen massiver Autosachbeschädigung in Nürnberg überführt

Ein rätselhafter Fall in Nürnberg wurde nach langer Zeit gelöst: Über 100 Fahrzeuge wurden im Stadtteil Gibitzenhof zwischen Dezember 2020 und Januar 2021 zerkratzt. Dank einer gesicherten DNA-Spur konnte nun ein 66-jähriger Mann als Täter identifiziert werden.

Über 200.000 Euro Schaden durch Vandalismus

Im Zeitraum vom 16. Dezember 2020 bis zum 4. Januar 2021 wurden insgesamt 126 Fahrzeuge in verschiedenen Straßen des Stadtteils beschädigt. Der verursachte Gesamtschaden beträgt über 200.000 Euro. Die Ermittlungen führte die Polizeiinspektion Nürnberg-Süd durch, die zahlreiche Zeugen befragte und eine Personenbeschreibung des Täters erstellte.

Intensive Fahndung und Spurensicherung

Trotz Verteilen von Flyern und einer verstärkten Überwachung des Gebietes blieb der Täter zunächst unbekannt. Ein Phantombild wurde veröffentlicht, um weitere Hinweise zu erhalten. In einigen Fällen nutzten die Ermittler den Kriminaldauerdienst Mittelfranken zur Sicherung von Spuren an den beschädigten Fahrzeugen.

DNA-Spur führt zur Aufklärung

Die entscheidende Wende kam im November 2025. Eine zuvor gesicherte DNA-Spur konnte einem 66-jährigen Deutschen zugeordnet werden. Dieser war zuvor wegen Ladendiebstahls erkennungsdienstlich behandelt worden, wobei eine DNA-Probe entnommen wurde. Nun muss er sich für die Sachbeschädigung in 126 Fällen strafrechtlich verantworten.

