Newsletter
Freitag, Januar 2, 2026
1.3 C
London
type here...
Subscribe
67-Jähriger festgenommen: Schuss auf Ex-Partnerin in Ruhstorf, Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts gestartet
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

67-Jähriger festgenommen: Schuss auf Ex-Partnerin in Ruhstorf, Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts gestartet

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am frühen Silvesterabend kam es in Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau zu einem schweren Vorfall, bei dem eine Frau durch Schüsse verletzt wurde. Der mutmaßliche Schütze konnte kurz darauf festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

Tatverdächtiger schießt auf Ex-Partnerin

Laut bisherigen Erkenntnissen eröffnete der 67-jährige Deutsche das Feuer auf seine frühere Lebensgefährtin. Die 59-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und befindet sich gegenwärtig in ärztlicher Behandlung. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen rasch festnehmen, während die Kriminalpolizeiinspektion Passau gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen hat.

Haftbefehl nach Gerichtsanhörung erlassen

Am 1. Januar 2025 erfolgte die Vorführung des 67-Jährigen vor dem zuständigen Amtsgericht in Passau. Das Gericht entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Silvesternacht 2025/2026 in Augsburg: Zahlreiche Feuerwehreinsätze und Brände im gesamten Stadtgebiet

0
Die Silvesternacht in Augsburg und der Umgebung war von...
Polizeimeldungen Bayern

33-Jähriger stirbt nach schwerem Unfall auf der A8 zwischen Dachau und Sulzemoos

0
Am Mittwoch, den 31. Dezember 2025, ereignete sich gegen...
Polizeipräsidium Oberfranken

Tragischer Unfall überschattet ruhige Silvesternacht in Oberfranken: Polizeibeamter stirbt bei Verkehrsunfall

0
In Oberfranken verlief die Silvesternacht weitgehend ruhig. Die Polizei...
Augsburg Stadt

Die ersten Neujahrsbabys 2026 in Augsburg: Leonie Magdalena und Elschaday eröffnen das neue Jahr

0
Augsburg, 1. Januar 2026 – Mit gleich mehreren Geburten...
Polizeimeldungen Bayern

Verheerende Explosion bei Silvesterfeier in Neuburg: Drei Verletzte durch Böllerwurf

0
In der Nacht zum Neujahrstag kam es in Neuburg...

Neueste Artikel