67-Jähriger festgenommen: Schuss auf Ex-Partnerin in Ruhstorf, Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts gestartet

Am frühen Silvesterabend kam es in Ruhstorf an der Rott im Landkreis Passau zu einem schweren Vorfall, bei dem eine Frau durch Schüsse verletzt wurde. Der mutmaßliche Schütze konnte kurz darauf festgenommen und in Gewahrsam genommen werden. Die Kriminalpolizei Passau ermittelt nun zusammen mit der Staatsanwaltschaft.

Tatverdächtiger schießt auf Ex-Partnerin

Laut bisherigen Erkenntnissen eröffnete der 67-jährige Deutsche das Feuer auf seine frühere Lebensgefährtin. Die 59-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und befindet sich gegenwärtig in ärztlicher Behandlung. Einsatzkräfte konnten den Tatverdächtigen rasch festnehmen, während die Kriminalpolizeiinspektion Passau gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft die Ermittlungen zu dem versuchten Tötungsdelikt aufgenommen hat.

Haftbefehl nach Gerichtsanhörung erlassen

Am 1. Januar 2025 erfolgte die Vorführung des 67-Jährigen vor dem zuständigen Amtsgericht in Passau. Das Gericht entsprach dem Antrag der Staatsanwaltschaft auf Erlass eines Haftbefehls wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Die Ermittlungen in diesem Fall sind noch nicht abgeschlossen.