67-Jähriger kommt bei tragischem Unfall nahe Mertingen ums Leben

Gegen 13:30 Uhr befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Landkreis Donau-Ries die Staatsstraße von Lauterbach in Richtung Mertingen. Hierbei geriet er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn und prallte ungebremst frontal gegen einen Baum.

Der Fahrer erlitt durch den Aufprall schwerste Verletzungen und verstarb noch am Unfallort. Weitere Insassen befanden sich nicht im Fahrzeug.

Am Pkw entstand durch den heftigen Aufprall Totalschaden in Höhe von schätzungsweise 12.000 Euro, der Schaden am Baum kann aktuell noch nicht beziffert werden.

Seitens der Staatsanwaltschaft Augsburg wurde u. a. die Hinzuziehung eines Unfallgutachters angeordnet.

Vor Ort waren zahlreiche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Mertingen. Weiter ein Rettungswagen, ein Notarzt, ein Rettungshubschrauber sowie die Straßenmeisterei.

Die Staatsstraße war rund drei Stunden komplett gesperrt.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte baten Ersthelfer den Fahrzeugverkehr, welcher wohl auf den benachbarten Geh- und Radweg auswich, umzudrehen. Hierbei kam es zwischen einem Pkw-Fahrer und zwei Ersthelfern zu einem unschönen Zwischenfall.

Ein junger Mann beharrte wohl darauf auf dem Radweg weiterzufahren und touchierte dabei mit seinem Außenspiegel den Arm eines Ersthelfers, was strafrechtliche Ermittlungen zur Folge hat.

