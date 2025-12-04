67-Jähriger stellt sich nach tödlichem Schuss in Waldsassen der Polizei

Am 4. Dezember ereignete sich in Waldsassen, Lkr. Tirschenreuth, ein Tötungsdelikt, bei dem ein 64-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. die Ermittlung übernommen.

Mann in eigener Wohnung erschossen

Nach bisherigen Erkenntnissen sind zwei in Waldsassen lebende Männer im Alter von 64 und 67 Jahren in den Vorfall verwickelt. Der 67-jährige Mann wird verdächtigt, den 64-jährigen Deutschen in dessen Wohnung erschossen zu haben. Nach der Tat stellte sich der Verdächtige eigenständig bei der Polizeiinspektion Waldsassen und wurde dort vorläufig festgenommen. Das Tatmotiv ist derzeit noch unklar und Bestandteil der laufenden Ermittlungen.

Kriminalpolizei leitet umfangreiche Ermittlungen ein

Im Zuge der Untersuchungen führt die Kriminalpolizei Weiden i.d.OPf. umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen am Tatort durch, um weitere Erkenntnisse zu gewinnen. Die Ermittlungen werden derweil von der Staatsanwaltschaft Weiden i.d.OPf. geleitet.