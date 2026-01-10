Newsletter
68-jähriger stirbt bei Wohnhausbrand in Steinbach am Wald – Ermittlungen zur Brandursache laufen
Polizeipräsidium Oberfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Steinbach am Wald, im Landkreis Kronach, ereignete sich am Samstagabend ein tragischer Wohnhausbrand, bei dem ein 68-jähriger Mann ums Leben kam. Die genaue Ursache des Feuers ist derzeit unklar. Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Notruf erreicht Einsatzkräfte

Um 17.30 Uhr ging der Notruf ein, dass ein Feuer in einer Doppelhaushälfte im Ortsteil Kehlbach ausgebrochen sei. Feuerwehrkräfte aus der Umgebung eilten umgehend zum Einsatzort. Sie durchsuchten das Gebäude mithilfe von Atemschutzgeräten, fanden den leblosen Mann und bargen ihn. Trotz sofortiger Reanimationsversuche kam jedoch jede Hilfe für den 68-jährigen Bewohner zu spät.

Brand unter Kontrolle

Den Einsatzkräften gelang es, den Brand erfolgreich zu bekämpfen, wodurch ein Übergreifen der Flammen auf die andere Haushälfte verhindert wurde. Der Sachschaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Coburg hat die Ermittlungen aufgenommen, um die bisher unbekannte Brandursache zu klären.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

