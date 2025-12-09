68-Jähriger verletzt Mann mit Messer in Roth: Festnahme im Wohnheim

In der Nacht zum Samstag, den 5. Dezember 2025, ereignete sich ein gewalttätiger Zwischenfall in einem Wohnheim in Roth. Ein 68-jähriger Mann steht im Verdacht, einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Streit eskaliert im Wohnheim

Gegen 22:45 Uhr gerieten in der Unterkunft im Kiefernweg zwei Männer, ein 68-jähriger Ukrainer und ein 42-jähriger Belarusse, in einen Streit. Aufgrund von Alkohol beeinflusst, entwickelte sich die Auseinandersetzung zu einem Messerangriff, bei dem der ältere Mann seinen Kontrahenten im Oberkörper verletzte. Der Verletzte konnte flüchten und alarmierte das Sicherheitspersonal.

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Die herbeigerufenen Polizisten der Inspektion Roth nahmen den mutmaßlichen Täter wenig später vorläufig fest. Der Rettungsdienst versorgte den nicht lebensgefährlich verletzten Mann vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte erste Maßnahmen am Tatort durch. Der Fall wurde inzwischen an die Kriminalpolizei Schwabach übergeben, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Christian Seiler