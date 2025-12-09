Newsletter
Dienstag, Dezember 9, 2025
14.3 C
London
type here...
Subscribe
68-Jähriger verletzt Mann mit Messer in Roth: Festnahme im Wohnheim
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

68-Jähriger verletzt Mann mit Messer in Roth: Festnahme im Wohnheim

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In der Nacht zum Samstag, den 5. Dezember 2025, ereignete sich ein gewalttätiger Zwischenfall in einem Wohnheim in Roth. Ein 68-jähriger Mann steht im Verdacht, einen Mitbewohner mit einem Messer angegriffen und verletzt zu haben. Der Tatverdächtige wurde von der Polizei festgenommen.

Streit eskaliert im Wohnheim

Gegen 22:45 Uhr gerieten in der Unterkunft im Kiefernweg zwei Männer, ein 68-jähriger Ukrainer und ein 42-jähriger Belarusse, in einen Streit. Aufgrund von Alkohol beeinflusst, entwickelte sich die Auseinandersetzung zu einem Messerangriff, bei dem der ältere Mann seinen Kontrahenten im Oberkörper verletzte. Der Verletzte konnte flüchten und alarmierte das Sicherheitspersonal.

Polizei und Rettungsdienst im Einsatz

Die herbeigerufenen Polizisten der Inspektion Roth nahmen den mutmaßlichen Täter wenig später vorläufig fest. Der Rettungsdienst versorgte den nicht lebensgefährlich verletzten Mann vor Ort, bevor er in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Ermittlungen der Kriminalpolizei

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte erste Maßnahmen am Tatort durch. Der Fall wurde inzwischen an die Kriminalpolizei Schwabach übergeben, die wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.

Erstellt durch: Christian Seiler

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Überrepräsentation syrischer und afghanischer Tatverdächtiger

0
Im Bundeslagebild "Kriminalität im Kontext von Zuwanderung" für das...
Polizei & Co

Augsburg | Versuchtes Tötungsdelikt in Kriegshaber – Polizei sucht Zeugen

0
Kriegshaber – Am Freitagabend (05.12.2025) kam es in der...
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

Unbekannte Täter erbeuten Bargeld bei Kiosk-Raub in Augsburger Innenstadt

0
Am Sonntagabend, dem 7. Dezember 2025, ereignete sich in...

Neueste Artikel