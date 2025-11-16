Newsletter
Sonntag, November 16, 2025
9.6 C
London
type here...
Subscribe
69-Jähriger stirbt bei Gabelstapler-Unfall in Halsbach: Polizei ermittelt Ursachen
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

69-Jähriger stirbt bei Gabelstapler-Unfall in Halsbach: Polizei ermittelt Ursachen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Samstagvormittag, den 15. November 2025, ereignete sich auf einem Betriebsgelände in Halsbach, Landkreis Altötting, ein tragischer Arbeitsunfall. Ein 69-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, um die Ursachen des Vorfalls zu klären.

Unfallhergang: Gabelstapler kippt um

Kurz vor 11 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Traunstein, dass eine Person von einem Gabelstapler eingeklemmt wurde. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten dem 69-jährigen Mann jedoch nicht mehr helfen – er verstarb noch auf dem Gelände. Laut bisherigen Ermittlungen war der Mann mit dem Transport von Ladung beschäftigt, als der Gabelstapler aus noch unbekannten Gründen umkippte und auf ihn fiel.

Ermittlungen vor Ort aufgenommen

Die ersten Maßnahmen am Unfallort wurden von der Polizeiinspektion Burghausen koordiniert. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeistation Traunstein übernahm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft unmittelbar vor Ort die weiteren Ermittlungen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach derzeitigem Stand gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, werden nun im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen untersucht.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Gewinnspiele

Gewinnspiel | Ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie – der Schloss Kaltenberg Weihnachtsmarkt

0
Am Freitag, den 28. November 2025, öffnet der wohl schönste Weihnachtsmarkt Bayerns wieder seine Tore. Dort tauchen große und kleine Besucher in eine märchenhafte Welt ein oder erleben von den Geschichten der Gebrüder Grimm inspirierte Überraschungen. Rund 140 Marktstände laden zum Schwelgen in besonderen kulinarischen Genüsse ein und zum Stöbern nach originellen Geschenken. Und das Beste: In diesem Jahr führt der Weihnachtsmarkt nicht nur stimmungsvoll durch die Adventszeit, sondern lädt am Zusatzwochenende nach dem Weihnachtsfest (26.-28.12.) dazu ein, die Feiertage in einer ganz besonderen Atmosphäre ausklingen zu lassen.
Augsburg Stadt

Noch mehr als befürchtet: KUKA baut 560 Vollzeitstellen in Augsburg ab

0
Der Roboterproduzent Kuka plant an seinem Hauptstandort in Augsburg...
Vermischtes

Tod von drei Deutschen in Istanbul – Weitere Festnahmen

0
Der Urlaub in Istanbul endet für Mutter und Kinder...
Augsburg Stadt

Augsburg: 400 Menschen folgen Aufruf zum Klimastreik

0
Am Freitagnachmittag haben sich nach Angaben von Fridays for...
Landkreis Augsburg

Körperverletzung bei Casino-Party in Horgau – Polizei sucht Zeugen

0
Horgau – In der Nacht von Freitag auf Samstag...

Neueste Artikel