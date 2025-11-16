69-Jähriger stirbt bei Gabelstapler-Unfall in Halsbach: Polizei ermittelt Ursachen

Am Samstagvormittag, den 15. November 2025, ereignete sich auf einem Betriebsgelände in Halsbach, Landkreis Altötting, ein tragischer Arbeitsunfall. Ein 69-jähriger Mann kam dabei ums Leben. Die Kriminalpolizei Traunstein ermittelt unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, um die Ursachen des Vorfalls zu klären.

Unfallhergang: Gabelstapler kippt um

Kurz vor 11 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle Traunstein, dass eine Person von einem Gabelstapler eingeklemmt wurde. Sofort alarmierte Rettungskräfte konnten dem 69-jährigen Mann jedoch nicht mehr helfen – er verstarb noch auf dem Gelände. Laut bisherigen Ermittlungen war der Mann mit dem Transport von Ladung beschäftigt, als der Gabelstapler aus noch unbekannten Gründen umkippte und auf ihn fiel.

Ermittlungen vor Ort aufgenommen

Die ersten Maßnahmen am Unfallort wurden von der Polizeiinspektion Burghausen koordiniert. Der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeistation Traunstein übernahm unter der Leitung der Staatsanwaltschaft unmittelbar vor Ort die weiteren Ermittlungen.

Keine Hinweise auf Fremdverschulden

Nach derzeitigem Stand gibt es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder die Beteiligung Dritter. Die genauen Umstände, die zu dem Unfall führten, werden nun im Rahmen der kriminalpolizeilichen Ermittlungen untersucht.