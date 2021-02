Zweites Impfzentrum im Landkreis Aichach-Friedberg kommt wohl nach Kissing

Das Gesundheitsministerium hat alle Landkreise aufgefordert, sich auf eine deutliche Zunahme an Impfstofflieferungen einzurichten. Ab dem zweiten Quartal sollen im Landkreis Aichach-Friedberg rund 1.100 Impfungen pro Tag stattfinden, an sieben Tagen in der Woche. Das wäre fast dreimal so viel wie ursprünglich im November angekündigt.

Der Landkreis Aichach-Friedberg wird deshalb die Kapazitäten im Impfzentrum in Dasing anpassen und darüber hinaus eine weitere Möglichkeit im Landkreissüden schaffen.

Dazu gibt es bereits engen Kontakt mit der Gemeinde Kissing zu einem geeigneten Objekt dort.