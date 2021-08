7-Tage-Inzidenz für Augsburg zweiten Tag über 100

Die Stadt Augsburg meldet insgesamt 57 neue Covid-19-Fälle, 14 davon mit Meldedatum Freitag, 27. August 2021, 43 Fälle rückwirkend mit Meldedatum Donnerstag, 26. August 2021.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 19.172 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 18.246 Personen gelten als genesen, 520 sind aktuell infiziert, 406 Personen sind verstorben.

Zweiter Tag über 7-Tage-Inzidenz von 100

Mit dem heutigen RKI-Inzidenzwert liegt die Stadt Augsburg den zweiten Tag über 100. Wird der jeweilige Schwellenwert an drei aufeinanderfolgenden Tagen überschritten, treten gemäß der 13. Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (13. BaylfSMV) am übernächsten darauf folgenden Tag entsprechende Veränderungen in Kraft.

So können beispielsweise Kindertagesbetreuungseinrichtungen nur öffnen, sofern die Betreuung in festen Gruppen erfolgt (eingeschränkter Regelbetrieb). An Schulen findet Wechselunterricht statt, wenn im Präsenzunterricht der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann.