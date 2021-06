7-Tage-Inzidenz in Augsburg am Sonntag nicht gestiegen

Die Stadt Augsburg meldet 11 neue Covid-19-Fälle mit Meldedatum Samstag, 12. Juni.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 18.100 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 17.508 Personen gelten als genesen, 190 sind aktuell infiziert, 402 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert Koch-Institut (RKI) aktuell bei 34,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 36,5. Nachdem der Wert in den letzten Tagen etwas gestiegen war, hat sich dieser Trend am Sonntag nicht fortgesetzt.