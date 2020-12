7-Tage-Inzidenz in Augsburg bei rund 185, aber….

Die 7-Tage-Inzidenz in Augsburg liegt heute nur bei rund 185. Ein Grund für den Rückgang der gemeldeten Neuinfektionen liegt allerdings in eingeschränkten Test- und Arbeitszeiten an den Feiertagen.

Die Stadt Augsburg meldet 38 neue Covid-19-Fälle. Bestätigt wurden 22 Neuinfektionen mit Meldedatum Samstag, 26. Dezember, vier Neuinfektionen mit Meldedatum 25. Dezember und zwölf Neuinfektionen mit Meldedatum 24. Dezember.

Insgesamt hat das Gesundheitsamt bisher 9.455 Infektionen mit dem Coronavirus in Augsburg gemeldet. 7.919 Personen gelten als genesen, 1.348 sind aktuell infiziert, 188 Personen sind verstorben.

Die 7-Tage-Inzidenz im Stadtgebiet Augsburg liegt laut Robert-Koch Institut (RKI) aktuell bei 175,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen. Laut den aktuellen Berechnungen des Gesundheitsamtes der Stadt Augsburg liegt die Inzidenz, Stand heute, 8 Uhr, bei 184,9.

Hinweis zur Interpretation der Fallzahlen

Während der Feiertage reduzieren viele Labore ihre Betriebszeiten, sodass weniger Befunde an die zuständigen Gesundheitsämter gemeldet werden. Auch im Gesundheitsamt der Stadt Augsburg erfolgt die Fallerfassung an den Feiertagen nicht ganztägig. Die Anzahl der gemeldeten Neuinfektionen fällt daher deutschland- und bayernweit tendenziell niedriger aus. Es ist davon auszugehen, dass in den kommenden Tagen noch rückwirkende Labormeldungen eingehen und erfasst werden, die sich dann auch auf die 7-Tage-Inzidenz auswirken.