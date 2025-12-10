70 Kilometer Kupferkabel von Solarfeld in Neuendettelsau gestohlen – Polizei sucht Zeugen

NEUENDETTELSAU. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, dem 8. Dezember 2025, auf Dienstag, den 9. Dezember 2025, rund 70 Kilometer Kupferkabel von einem Solarfeld im Neuendettelsauer Gemeindeteil Wernsbach im Landkreis Ansbach gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zugang zum Solarfeld gewaltsam verschafft

Zwischen 16:00 Uhr am Montag und 15:30 Uhr am Dienstag verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Gelände zwischen der Ortschaft Wernsbach und der Staatsstraße 2410. Aus der dortigen Photovoltaikanlage entwendeten sie insgesamt rund 70 Kilometer Kupferkabel. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Weitere Einbrüche entlang der A 6

Im gleichen Zeitraum schnitten die Täter bei zwei weiteren Solarparks an der A 6 bei Petersaurach, in Höhe des Parkplatzes Klosterwald Nord, die Maschendrahtzäune auf. Ob auch dort ein Entwendungsschaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auffällige Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald