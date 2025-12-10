Newsletter
Mittwoch, Dezember 10, 2025
11.9 C
London
type here...
Subscribe
70 Kilometer Kupferkabel von Solarfeld in Neuendettelsau gestohlen – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

70 Kilometer Kupferkabel von Solarfeld in Neuendettelsau gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NEUENDETTELSAU. Unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag, dem 8. Dezember 2025, auf Dienstag, den 9. Dezember 2025, rund 70 Kilometer Kupferkabel von einem Solarfeld im Neuendettelsauer Gemeindeteil Wernsbach im Landkreis Ansbach gestohlen. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen.

Zugang zum Solarfeld gewaltsam verschafft

Zwischen 16:00 Uhr am Montag und 15:30 Uhr am Dienstag verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu einem umzäunten Gelände zwischen der Ortschaft Wernsbach und der Staatsstraße 2410. Aus der dortigen Photovoltaikanlage entwendeten sie insgesamt rund 70 Kilometer Kupferkabel. Der entstandene Entwendungsschaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag.

Weitere Einbrüche entlang der A 6

Im gleichen Zeitraum schnitten die Täter bei zwei weiteren Solarparks an der A 6 bei Petersaurach, in Höhe des Parkplatzes Klosterwald Nord, die Maschendrahtzäune auf. Ob auch dort ein Entwendungsschaden entstanden ist, steht derzeit noch nicht fest.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Ansbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder auffällige Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 3333 beim Kriminaldauerdienst Mittelfranken zu melden.

Erstellt durch: Michael Sebald

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

A8-Chaos bei Augsburg: Sattelzug mit Milch- und Käsewaren kippt um – Vollsperrung bis in die Nacht

0
Ein schwerer Unfall hat am Dienstagabend auf der A8...
Polizei & Co

Messerattacke in Augsburg: 49-Jähriger schwer verletzt, Täter flüchtig

0
Ein Angriff in Kriegshaber auf der Ulmer Straße hat am Freitag, den 5. Dezember 2025, zu einem schwer verletzten 49-Jährigen geführt. Der bislang unbekannte Täter ist flüchtig. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Polizei & Co

A8 bei Augsburg: Lkw kippt um – Fahrtrichtung Stuttgart komplett gesperrt

0
Update https://presse-augsburg.de/a8-chaos-bei-augsburg-sattelzug-mit-milch-und-kaesewaren-kippt-um-vollsperrung-bis-in-die-nacht/1078586/     Am Dienstagabend hat sich auf der A8 zwischen der...
News

Therme Erding eröffnet hochwertige Palm Lounge

0
Wohlig warmes (Heil-)Wasser und Entspannung unter exotischen Großpalmen ohne Flugstress und Jetlag, dafür steht die größte Therme der Welt. Das privat betriebene Bad wurde nun um eine innovative Urlaubsebene ergänzt.
Polizei & Co

Ustersbach – 23-Jähriger kommt bei schwerem Verkehrsunfall ums Leben

0
 Auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Dinkelscherben und Ustersbach hat sich...

Neueste Artikel