700.000 Euro Schaden | Weitere Details zum Brand in Baiershofen bekannt

Am Dienstag, 28.09.2021 um 15.35 Uhr, hatte sich ein an der Straße „Dorfanger“ in Baiershofen gelegenes landwirtschaftliches Anwesen in Brand gesetzt.

In dem Gebäudekomplex, an dem das Wohnhaus angebaut ist, befindet sich ein mit Holzpellets betriebenes Blockheizkraftwerk. Desweiteren ist eine Hackschnitzeltrocknungs- und eine Photovoltaikanlage integriert. Dort hatte sich aus bislang ungeklärter Ursache ein Brand entwickelt. Durch die eingesetzten Feuerwehren konnte ein Umgreifen des Brandes auf das Wohngebäude oder Nachbargebäude verhindert werden. Aus einem Nachbargebäude musste eine Person vorsorglich evakuiert werden.

Nach derzeitiger Begutachtung wird der Brandschaden auf 700.000 Euro beziffert. Personen sind nicht verletzt worden.

Die weiteren Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Augsburg übernommen.

Im Einsatz befanden sich 156 Kräfte der Feuerwehren Reutern, Altenmünster, Zusmarshausen, Unterschöneberg, Zusamzell und Wörleschwang unter Leitung von Kreisbrandinspektor Reichel.

Die Straße „Dorfanger“ war komplett zwischen 16.00 Uhr und 20.00 Uhr gesperrt.

Auf dieser Seite lesen Sie die Pressemitteilungen der Polizeiinspektionen oder Feuerwehren. Diese werden »ungeprüft« von uns veröffentlicht. Für die Inhalte übernimmt Presse Augsburg keinerlei Verantwortung. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die jeweilige Dienststelle.