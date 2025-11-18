Newsletter
71-jährige Frau aus Aschaffenburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Hildegunde Hattig und rotem Nissan Qashqai
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

71-jährige Frau aus Aschaffenburg vermisst: Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach Hildegunde Hattig und rotem Nissan Qashqai

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Montagmorgen wird die 71-jährige Hildegunde Hattig aus Aschaffenburg vermisst. Der letzte Kontakt bestand um 08:30 Uhr. Seitdem fehlt von ihr und ihrem roten Nissan Qashqai mit dem Kennzeichen AB-HW168 jede Spur.

Polizei sucht nach der vermissten Hildegunde Hattig

Die Aschaffenburger Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der Vermissten. Es wird nicht ausgeschlossen, dass sich Frau Hattig in einer hilflosen Lage befindet.

Beschreibung der Vermissten

Hildegunde Hattig ist 160 cm groß, von kräftiger Statur und hat kurze, braune Haare. Über ihre aktuelle Kleidung liegen keine Informationen vor. Sie ist vermutlich mit ihrem roten Nissan Qashqai unterwegs, der das Kennzeichen AB-HW168 trägt.

Kontaktaufnahme mit der Polizei

Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06021/857-2230 bei der Polizei in Aschaffenburg zu melden.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

