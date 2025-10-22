Newsletter
71-jähriger Hung T. aus Erlangen vermisst: Polizei sucht Zeugen und Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Dienstagnachmittag, dem 21. Oktober 2025, wird der 71-jährige Hung T. aus Erlangen vermisst. Die Polizei sucht nach Hinweisen zum Aufenthaltsort des Mannes und wendet sich an die Öffentlichkeit.

Vermisster verließ seine Wohnung

Der vermisste 71-Jährige verließ gegen 14:00 Uhr seine Wohnung in der Gebbertstraße in Erlangen und kehrte bisher nicht zurück. Da er auf lebenswichtige Medikamente angewiesen ist, könnte er sich in einer hilflosen Lage befinden.

Beschreibung des Vermissten

Hung T. wird wie folgt beschrieben: Er ist 71 Jahre alt, hat ein asiatisches Aussehen, ist 165 cm groß, hat kurze graue Haare und eine schlanke Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er eine braun-grüne Jogginghose, eine orange-schwarze Regenjacke oder eine orangene Fleecejacke sowie braune Schuhe. Ein Bild des Vermissten steht zur Veröffentlichung bereit und kann heruntergeladen werden.

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizeiinspektion Erlangen-Stadt nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 09131 7600, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

