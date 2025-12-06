Newsletter
Samstag, Dezember 6, 2025
10.6 C
London
type here...
Subscribe
73-jähriger Demenzkranker in Elsenfeld vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

73-jähriger Demenzkranker in Elsenfeld vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Samstagnachmittag wird in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg ein 73-jähriger Mann vermisst. Die Polizei Obernburg sucht gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften intensiv nach ihm und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Letzter Aufenthaltsort und Gesundheitszustand des Vermissten

Der Vermisste, Leon Przynitza, wurde zuletzt am Samstag um 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße gesehen. Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist er weder räumlich noch zeitlich orientiert und ist den aktuellen Witterungsbedingungen nicht angemessen gekleidet. Angesichts von Temperaturen und Niederschlag ist es entscheidend, den Mann schnellstmöglich zu finden.

Beschreibung des Vermissten

  • Sehr groß und schlank
  • Grauhaarig
  • Brillenträger
  • Trägt vermutlich keine Winterjacke

Hinweise an die Polizei

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter der Telefonnummer 06022/629-0 entgegen. Die Hilfe der Bevölkerung ist für die schnelle Lokalisierung des Mannes von großer Bedeutung.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizeimeldungen Bayern

Ingenried: Schwerer Unfall auf der B472 – Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

0
Schongau/Marktoberdorf – Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B472...
Polizeimeldungen Bayern

Messer-Attacke in Ingolstadt: Frau vor den Augen ihrer Söhne getötet

0
In Ingolstadt kam es am Freitagabend zu einer schweren...
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Messerattacke in Ingolstadt: Frau von Ex-Partner erstochen, Ermittlungen laufen

0
INGOLSTADT, 06.12.2025. In Ingolstadt ereignete sich am Abend des...
Augsburg Stadt

Augsburg | Poller bringen Straßenbahnverkehr aus dem Takt – Stadtwerke bessern nach

0
Die Sicherheitsvorkehrungen rund um den Rathausplatz sorgen derzeit für...
Polizeipräsidium Oberpfalz

Explosion und Vollbrand in Wohnhaus in Chamerau: Zwei Verletzte, Ermittlungen laufen

0
CHAMERAU, LKR. CHAM. In Chamerau ereignete sich heute Vormittag...

Neueste Artikel