73-jähriger Demenzkranker in Elsenfeld vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung

Seit Samstagnachmittag wird in Elsenfeld im Landkreis Miltenberg ein 73-jähriger Mann vermisst. Die Polizei Obernburg sucht gemeinsam mit weiteren Einsatzkräften intensiv nach ihm und bittet die Bevölkerung um Unterstützung.

Letzter Aufenthaltsort und Gesundheitszustand des Vermissten

Der Vermisste, Leon Przynitza, wurde zuletzt am Samstag um 16:30 Uhr in der Bahnhofstraße gesehen. Aufgrund seiner Demenzerkrankung ist er weder räumlich noch zeitlich orientiert und ist den aktuellen Witterungsbedingungen nicht angemessen gekleidet. Angesichts von Temperaturen und Niederschlag ist es entscheidend, den Mann schnellstmöglich zu finden.

Beschreibung des Vermissten

Sehr groß und schlank

Grauhaarig

Brillenträger

Trägt vermutlich keine Winterjacke

Hinweise an die Polizei

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg am Main unter der Telefonnummer 06022/629-0 entgegen. Die Hilfe der Bevölkerung ist für die schnelle Lokalisierung des Mannes von großer Bedeutung.