Newsletter
Montag, Dezember 22, 2025
9.3 C
London
type here...
Subscribe
73-Jähriger Radfahrer aus Stubenberg tot in Grube aufgefunden: Polizei schließt Fremdeinwirkung aus
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

73-Jähriger Radfahrer aus Stubenberg tot in Grube aufgefunden: Polizei schließt Fremdeinwirkung aus

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

STUBENBERG, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntagabend (21.12.2025) wurde die Polizei in Simbach am Inn über eine vermisste Person informiert. Ein 73-jähriger Mann kam nicht zu Hause an. Im Rahmen einer Suchaktion wurde er tot aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Vermisste Person tot aufgefunden

Dem bislang vorliegenden Kenntnisstand zufolge wollte der 73-jährige Deutsche aus Stubenberg am Abend von einer privaten Hütte mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Dort kam er jedoch nicht an, weshalb Einsatzkräfte informiert wurden. Bei einer groß angelegten Suchaktion unter Beteiligung eines Diensthundes und einer Drohne konnte der Mann am Sonntag (22.12.2025) gegen 00.30 Uhr leblos in einer Grube bei einem nicht mehr bewohnten Anwesen aufgefunden werden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Ermittlungen ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen nicht vor.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Newsletter

Schwerer Verkehrsunfall auf der B2 bei Pleinfeld: Drei Menschen tot, darunter ein Kind

0
Am heutigen Sonntagnachmittag (21.12.2025) ereignete sich auf der B2...
Augsburg Stadt

EILMELDUNG: Schwerer Verkehrsunfall auf der B17a – Totalsperre in Augsburg

0
 Auf der B17a in Augsburg hat sich ein schwerer...
Politik & Wirtschaft

Viele Arbeitnehmer haben 2026 netto deutlich weniger in der Tasche

0
Die Arbeitnehmer in Deutschland bekommen im neuen Jahr zum...
Bayerisches Landeskriminalamt

Geldautomat in Ehekirchen gesprengt: Polizei nimmt mutmaßliche Täter fest

0
In den frühen Morgenstunden des 22. Dezember 2025 ereignete...
Polizeipräsidium Niederbayern

Ehemann in Wallersdorf wegen mutmaßlichem Mord an Ehefrau festgenommen – Kinder in Obhut des Jugendamtes

0
Am Sonntag, den 21. Dezember 2025, kurz nach Mitternacht...

Neueste Artikel