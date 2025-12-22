73-Jähriger Radfahrer aus Stubenberg tot in Grube aufgefunden: Polizei schließt Fremdeinwirkung aus

STUBENBERG, LKR. ROTTAL-INN. Am Sonntagabend (21.12.2025) wurde die Polizei in Simbach am Inn über eine vermisste Person informiert. Ein 73-jähriger Mann kam nicht zu Hause an. Im Rahmen einer Suchaktion wurde er tot aufgefunden. Die Kriminalpolizeiinspektion Passau ermittelt zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut.

Vermisste Person tot aufgefunden

Dem bislang vorliegenden Kenntnisstand zufolge wollte der 73-jährige Deutsche aus Stubenberg am Abend von einer privaten Hütte mit dem Fahrrad nach Hause fahren. Dort kam er jedoch nicht an, weshalb Einsatzkräfte informiert wurden. Bei einer groß angelegten Suchaktion unter Beteiligung eines Diensthundes und einer Drohne konnte der Mann am Sonntag (22.12.2025) gegen 00.30 Uhr leblos in einer Grube bei einem nicht mehr bewohnten Anwesen aufgefunden werden. Ein Arzt konnte nur noch den Tod feststellen.

Ermittlungen ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizeiinspektion Passau hat zusammen mit der Staatsanwaltschaft Landshut die Ermittlungen übernommen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung liegen nicht vor.