Flick mit Vorfreude ins Debütspiel – Kimmich als Sechser gesetzt

Mit großer Vorfreude blickt Hansi Flick auf sein Debüt als Bundestrainer voraus. Sportlich dürfte das WM-Qualifikationsspiel gegen Liechtenstein in St. Gallen kein echter Gradmesser werden. Vielmehr gilt es, den oft beschworenen Neuanfang auch auf dem Rasen zu demonstrieren. Zwei Stammspieler werden dabei aber fehlen.







Jürgen Klopp über DFB-Elf: Qualität nicht besser als bei anderen Nationen.

Trainer-Ikone Jürgen Klopp äußert kurz vor dem ersten Länderspiel unter Neu-Nationaltrainer Hansi Flick (20.15 Uhr/ live bei RTL) Zweifel an der ausreichenden Qualität der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für einen Titel bei der WM 2022 in Katar. „Die Qualität ist absolut in Ordnung, aber sie ist nicht viel besser als bei anderen Nationen auch“, so der 54-Jährige gegenüber RTL/ntv. Fehlende Titelreife ergebe sich für den Trainer des FC Liverpool vor allem durch einen Personalmangel im Sturm: „England hat mindestens sieben klassische Mittelstürmer, die in der Nationalmannschaft spielen könnten. Warum haben wir das nicht? In der Breite haben wir das nicht. Irgendwo müssen die Spieler ja herkommen.“ Deutschland habe lediglich „ein paar Buben, die da rumlaufen, das wäre schon cool, wenn da langfristig ein Mittelstürmer bei rauskommen würde.“

Angesprochen auf eine mögliche Zukunft an der Seitenlinie der Nationalmannschaft gibt Jürgen Klopp zu verstehen, dass er nicht bereit sei nach seinem Job in der Premier League die DFB-Elf umgehend übernehmen zu wollen: „Das kann ich nicht planen. Das, was ich mache, macht mir unglaublichen Spaß, das mache ich sehr gerne. Das Problem ist nur, in meinem Job hat man keinen Feierabend, keine Chance abzuschalten. Muss ich das wirklich bis ins hohe Alter haben?“