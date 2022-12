Am Dienstag wurde der Polizei gegen 17:15 Uhr ein Brand in einer Wohnung in der Weststraße mitgeteilt.

Die Wohnung wurde durch die Feuerwehr betreten, hierbei konnte eine 75-jährige Frau aufgefunden werden. Die Frau kam mit schwersten Verletzungen zunächst in das Uniklinikum Augsburg und wurde zwischenzeitlich aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen in eine Spezialklinik ach Murnau verlegt. Der Brand selbst konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden.

Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Als

Brandursache kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden, die genaue

Brandursache ist Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

