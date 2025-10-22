75-Jähriger greift Nachbarin mit Stange in Herzogenaurach an – Festnahme erfolgt

HERZOGENAURACH. (994) Am Dienstagnachmittag (21.10.2025) ereignete sich ein gewalttätiger Vorfall in einem Mehrfamilienhaus in Herzogenaurach. Ein 75-jähriger Mann griff eine Nachbarin an und verletzte sie am Kopf. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen.

Attacke vor Wohnungstür

Gegen 17:15 Uhr betrat eine 33-jährige Frau, bulgarische Staatsangehörige, das Mehrfamilienhaus in der Pirckheimer Straße. Beim Aufsperren ihrer Wohnungstür wurde sie von einem 75-jährigen deutschen Nachbarn überraschend angegriffen, der mit einer Stange mehrfach auf ihren Kopf einschlug.

Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Die verletzte Frau flüchtete auf die Straße und alarmierte die Polizei. Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Herzogenaurach traf rasch ein, nahm den 75-Jährigen fest und stellte das mutmaßliche Tatwerkzeug sicher.

Ermittlungen wegen versuchten Tötungsdelikts

Die 33-Jährige wurde mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt. Ihr Zustand ist nicht lebensbedrohlich.

Der Festgenommene steht im Verdacht, ein versuchtes Tötungsdelikt begangen zu haben. Die Erlanger Kriminalpolizei setzt die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat fort. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 75-Jährige dem Ermittlungsrichter zur Haftprüfung vorgeführt. Zudem wird untersucht, ob seine Tat möglicherweise auf psychische Ursachen zurückzuführen ist, was eine Unterbringung in einer Fachklinik notwendig machen könnte.

