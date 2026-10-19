75-jähriger Mann in Augsburg vermisst

Seit Sonntagvormittag wird der 75-jährige Walter Vogt in Augsburg vermisst. Die Polizei bittet um Hinweise zu seinem Aufenthaltsort.

Vermisster zuletzt im Stadtteil Spickel gesehen

Walter Vogt wurde am 18. Oktober 2026 gegen 10 Uhr in der Erna-Wachter-Straße im Augsburger Stadtteil Spickel gesehen. Der Vermisste ist etwa 170 Zentimeter groß und von normaler Statur. Er hat graues, schütteres, nach hinten gekämmtes Haar sowie dichte Augenbrauen.

Zuletzt trug der 75-Jährige eine braune Hose und einen dunkelgrauen Pullover. Nach Angaben der Polizei ist Vogt körperlich fit und gut zu Fuß. Allerdings könnte er zeitlich und örtlich nicht orientiert sein.

Polizei bittet um Hinweise

Hinweise zum Aufenthaltsort von Walter Vogt nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821 323-2710 entgegen. Auch über den Polizeinotruf 110 können Hinweise gemeldet werden.