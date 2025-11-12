Newsletter
Mittwoch, November 12, 2025
15.2 C
London
type here...
Subscribe
75-jähriger Wanderer stirbt nach schwerem Bergunfall in Unterammergau
Polizeipräsidium Oberbayern Süd
Weniger als 1 Min.Lesezeit

75-jähriger Wanderer stirbt nach schwerem Bergunfall in Unterammergau

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

UNTERAMMERGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am 15. Oktober 2025 ereignete sich auf einem Wanderweg zwischen Laubeneck und dem August-Schuster-Haus in Unterammergau ein schwerer Bergunfall. Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech wurde dabei schwer verletzt und verstarb in der Nacht auf den 11. November in einer Klinik an den Folgen der Verletzungen.

Tragischer Sturz auf Wanderweg

Gegen 15:00 Uhr kam der deutsche Wanderer am 15. Oktober auf dem Weg zwischen Laubeneck und August-Schuster-Haus zu Fall. Der Sturz führte ihn etwa 30 Höhenmeter über steiles, grasiges und felsdurchsetztes Gelände hinab, was zu schwersten Kopf- und Rückenverletzungen führte. Der Mann war in Begleitung eines Kameraden unterwegs, der umgehend die Rettungskräfte alarmierte.

Rettungseinsatz und folgenreiche Verletzungen

Die Bergwacht Unterammergau leistete am Unfallort Erste Hilfe, bevor der Verletzte per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Trotz intensiver medizinischer Betreuung erlag der 75-Jährige in der Nacht zum 11. November seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Unmittelbar nach dem Unfall übernahm die Alpine Einsatzgruppe (AEG) der Grenzpolizeiinspektion Murnau die Ermittlungen zum Geschehen. Aufgrund des Todes des Wanderers werden die weiteren Ermittlungen nun in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II geführt.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Vermischtes

Schwerer Verkehrsunfall in München – Kleinkind stirbt nach Kollision

0
München | Am Montagnachmittag, den 10. November 2025, kam...
Augsburg Stadt

Berufsfeuerwehr Augsburg präsentiert weltweit ersten Löschroboter auf Schienen und Raupen

0
Die Berufsfeuerwehr Augsburg hat heute ein technisches Novum vorgestellt:...
Freizeit

Bildergalerie | Der Augsburger Presseball 2025

0
Unter dem Motto „Tanz im Lichterglanz“ feierten rund 2000...
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute
Augsburg Stadt

Polizeibericht Augsburg vom 10.11.2025

0
Hier lesen Sie den Polizeibericht Augsburg von heute

Neueste Artikel