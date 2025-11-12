75-jähriger Wanderer stirbt nach schwerem Bergunfall in Unterammergau

UNTERAMMERGAU, LKR. GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am 15. Oktober 2025 ereignete sich auf einem Wanderweg zwischen Laubeneck und dem August-Schuster-Haus in Unterammergau ein schwerer Bergunfall. Ein 75-jähriger Mann aus dem Landkreis Landsberg am Lech wurde dabei schwer verletzt und verstarb in der Nacht auf den 11. November in einer Klinik an den Folgen der Verletzungen.

Tragischer Sturz auf Wanderweg

Gegen 15:00 Uhr kam der deutsche Wanderer am 15. Oktober auf dem Weg zwischen Laubeneck und August-Schuster-Haus zu Fall. Der Sturz führte ihn etwa 30 Höhenmeter über steiles, grasiges und felsdurchsetztes Gelände hinab, was zu schwersten Kopf- und Rückenverletzungen führte. Der Mann war in Begleitung eines Kameraden unterwegs, der umgehend die Rettungskräfte alarmierte.

Rettungseinsatz und folgenreiche Verletzungen

Die Bergwacht Unterammergau leistete am Unfallort Erste Hilfe, bevor der Verletzte per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht wurde. Trotz intensiver medizinischer Betreuung erlag der 75-Jährige in der Nacht zum 11. November seinen schweren Verletzungen.

Ermittlungen zum Unfallhergang

Unmittelbar nach dem Unfall übernahm die Alpine Einsatzgruppe (AEG) der Grenzpolizeiinspektion Murnau die Ermittlungen zum Geschehen. Aufgrund des Todes des Wanderers werden die weiteren Ermittlungen nun in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II geführt.