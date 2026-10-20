75 Jahre Kirchweih: Gersthofen feiert mit Ballonglühen

Elf Tage lang prägten Tradition, Musik und Jubiläumsaktionen die Kirchweih Gersthofen 2026. Zum 75-jährigen Bestehen kamen unter anderem ein Ballonglühen, ein Luftballonstart und ein Brillantfeuerwerk hinzu.

Ballonglühen begeistert die Besucher

Besondere Aufmerksamkeit erhielt das Ballonglühen am 10. Oktober. Acht Heißluftballone wurden passend zur Musik beleuchtet und setzten die Wiese gegenüber dem Festplatz in Szene. Der geplante Start von Ballonen mit Sonderformaten musste wegen des Wetters ausfallen.

Beim Kinder- und Familiennachmittag gingen zahlreiche Luftballone auf die Reise. Eine Rückmeldung kam aus der Nähe von Treviso in Italien, wo ein Ballon gefunden wurde.

Den Abschluss der besonderen Jubiläumsaktionen bildete am 17. Oktober ein Brillantfeuerwerk über Gersthofen.

Volles Festzelt bei Leck’o’mio

In HABO’s Festschänke begleiteten Bands und Kapellen die Kirchweihtage. Besonders gut besucht war der zweite Samstag mit der Band Leck’o’mio. Bei ihrem Auftritt war das Zelt bis auf den letzten Platz gefüllt.

Zum Programm gehörten außerdem ein Seniorennachmittag mit der Stadtkapelle Gersthofen und der Abend der Vereine. Bei diesem Wettbewerb belegte DaLachia mit dem Team „Die Uschi`s“ den ersten Platz. Die BRK Wasserwacht kam mit dem „Team Dori“ auf Rang zwei, die Maibaumfreunde mit dem Team „Freibiergsichter“ auf Rang drei.

Vergnügungspark als Treffpunkt

Auch der Vergnügungspark mit Fahrgeschäften, Spielbuden und kulinarischen Angeboten war während der gesamten Kirchweih belebt. Zum Angebot gehörten unter anderem Autoscooter, Barockkettenflieger, Kinderkarussell, Trampolin, Crêpes, Baumstriezel, Steckerl-Fisch und Süßwaren.

Die Kirchweih endete am 19. Oktober 2026. „Die Verbindung aus gelebter Tradition, spektakulären Jubiläumshighlights, musikalischer Unterhaltung und geselligem Miteinander hat gezeigt, welchen Stellenwert die Kirchweih für Gersthofen und seine Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste aus dem Umland besitzt“, sagte Erste Bürgermeisterin Susanne Olita zum Abschluss.

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