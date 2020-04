75 Jahre Kriegsende in Augsburg

Der Zweite Weltkrieg endete in Augsburg am 28. April 1945 mit dem Einmarsch der amerikanischen Streitkräfte in die Stadt. Dieses für die Stadtgeschichte wichtige Ereignis jährt sich in diesem Jahr zum 75. Mal. Traditionell veranstaltet die Stadt zu diesem Jahrestag eine Gedenkstunde im Goldenen Saal des Rathauses. Auf Einladung von Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl treffen sich Jahr für Jahr zahlreiche Gäste des öffentlichen Lebens, aber auch Veteranen und US-Angehörige im Rathaus. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie kann die eranstaltung in diesem Jahr jedoch nicht stattfinden. Um den stadtgeschichtlich wichtigen Tag dennoch zu würdigen, gibt es im städtischen Internetportal eine neu gestaltete Online-Präsenz dazu.

In kurzen Videobotschaften geben Oberbürgermeister Dr. Kurt Gribl, die Historikerin Prof. Marita Krauss von der philologischhistorischen Fakultät der Universität Augsburg und die US-Generalkonsulin in München, Meghan Gregonis, ihre Einschätzung zu dem bedeutsamen Datum ab. Auch Ret. Captain C. Monika Stoy, Vorsitzende der Society of the 3rd Infantry Division – Outpost International“ (Internationale Sektion des Soldatenverbandes der 3. US-Infanteriedivision), hat ein Grußwort beigetragen.

Zudem stellt die Gedenkseite eine Galerie mit historischen Fotografien sowie Hintergrundinformationen, Zahlen und Fakten bereit.