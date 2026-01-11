Newsletter
77-jährige Elfriede Schmitt in Niederwerrn vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
Polizeipräsidium Unterfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

77-jährige Elfriede Schmitt in Niederwerrn vermisst: Polizei bittet um Mithilfe

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Sonntagmittag wird die 77-jährige Elfriede Schmitt aus Niederwerrn, Landkreis Schweinfurt, vermisst. Die Polizei Schweinfurt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Vermisste ausfindig zu machen.

Letzter Kontakt im Seniorenzentrum

Elfriede Schmitt hatte ihren letzten bekannten Kontakt am Sonntagmittag gegen 13:30 Uhr in einem Seniorenzentrum in der Hohmannstraße. Die Polizeiinspektion Schweinfurt führt die Suchmaßnahmen nach der Vermissten durch, da sie sich möglicherweise in einem psychischen Ausnahmezustand befinden könnte. Momentan ist kein möglicher Aufenthaltsort bekannt, und es gibt keine Hinweise auf eine Straftat.

Personenbeschreibung

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

  • Altersgemäßes Aussehen
  • Weiße Haare
  • Rosa Pullover, dunkelblaue Hose, blaue Schuhe

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Schweinfurt setzt auf die Unterstützung der Bürger und nimmt Hinweise zum Aufenthaltsort unter der Telefonnummer 09721/202-0 entgegen.

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

