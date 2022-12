Seit Samstag, den 10.12. wird eine 77-Jährige aus Bad Wurzach vermisst. Gegen 7.15 Uhr hatte sie ihre Wohnanschrift verlassen und ist seither unbekannten Aufenthalts. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet.

Als mögliche Hinwendungsorte kommen die Bereiche in und um Bad Wurzach sowie Biberach an der Riß und Lindau in Frage.

Maria R. ist ca. 160 – 165 cm groß, von normaler Statur und hat kurze, weiße, wellige Haare. Hinweise auf die getragene Kleidung liegen nicht vor.

Das Kriminalkommissariat Ravensburg sucht nach der 77-Jährigen und bittet die Bevölkerung unter Tel. 0751/803-3333 um Hinweise zum Verbleib der Frau.

