77-jähriger Edgar G. aus Erlangen vermisst – Polizei sucht Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Vermisster Senior in Erlangen: Polizei bittet um Mithilfe

Seit Montagmittag, dem 26. Januar 2026, wird der 77-jährige Edgar G. aus Erlangen vermisst. Die örtliche Polizei sucht dringend nach Hinweisen zu seinem Aufenthaltsort.

Letzter Aufenthaltsort und vermutliche Lage

Edgar G. war zuletzt um 12:00 Uhr in seiner Wohnung “Am Röthelheim” in Erlangen. Als seine Ehefrau um 15:30 Uhr zurückkehrte, war er nicht mehr dort und kehrte seitdem nicht zurück. Der Vermisste ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Es wird angenommen, dass er mit seinem grauen VW Golf mit dem Kennzeichen ER-S251 unterwegs ist.

Personenbeschreibung der Polizei

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: 77 Jahre alt, 170 cm groß, graumeliertes Haar, normale Statur. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er vermutlich eine schwarze Jacke und eine Jeans. Ein Bild des Vermissten ist für die Öffentlichkeit als Download verfügbar.

Polizei ruft zur Mithilfe auf

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Edgar G. geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Erlangen-Stadt unter der Telefonnummer 09131 7600, dem Polizeinotruf 110 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

