Kempten | Bewohnerin wird aus brennendem Haus gerettet

Am Sonntag, den 16.01.2022, entstand in einem Einfamilienhaus in Kempten, Eich, in der Küche im 1. OG ein Brand.

Die Bewohnerin des Hauses bemerkte das Feuer und startete einen Löschversuch, welcher jedoch vergebens war. Da sich das Feuer innerhalb kürzester Zeit in der gesamten Küche und schließlich im Treppenaus sowie dem Dachstuhl ausbreitete, konnte sich die Bewohnerin nicht mehr in das Erdgeschoss retten und wurde im Wohnzimmer durch die Flammen eingeschlossen. Ein achtsamer Spaziergänger konnte den Rauch aus dem Haus erkennen sowie die Hilferufe der Dame hören und setzte sofort den Notruf ab. Die eintreffende Feuerwehr Kempten (Allgäu) konnte die im 1. OG eingeschlossene Bewohnerin über ein Fenster mit der Drehleiter bergen. Die Bewohnerin erlitt eine Rauchgasintoxikation und wurde medizinisch behandelt – glücklicherweise befindet sich diese nicht in Lebensgefahr.

Der Brand im Wohnhaus konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der Sachschaden wird nach erster Einschätzung durch den Kriminaldauerdienst Memmingen auf ca. 150.000€ geschätzt. Die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Kempten fortgeführt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren Kempten und Hegge mit insgesamt 47 Feuerwehrmännern und –frauen. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswägen, zwei Notärzten sowie einem Einsatzleiter des Rettungsdienstes vor Ort.

