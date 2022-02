Augsburg | BioNTech wieder für alle Altersgruppen verfügbar

Die Stadt Augsburg hat sich in den vergangenen Wochen dafür eingesetzt, dass der Impfstoff BioNTech auch wieder allen Bürgerinnen und Bürgern ab 30 Jahren zur Verfügung steht. Die Regierung von Schwaben hat BioNTech jetzt wieder für alle Altersgruppen freigegeben.

„Viele Augsburgerinnen und Augsburger fühlen sich mit dem Impfstoff von BioNTech wohler als mit anderen Vakzinen. Deshalb bin ich dafür eingetreten, dass der Impfstoff wieder für alle Altersgruppen freigegeben wird. Ich bin froh, dass wir diesen Impfstoff nun wieder im Angebot haben,“ so Oberbürgermeisterin Eva Weber.

Auch über 30-Jährige können ab Donnerstag, 3. Februar, am Impfzentrum und an den Außenstandorten St. Moritz, Uni und Hochschule wieder mit BioNTech geimpft werden. Der Impfstoff Moderna ist am Impfzentrum und an den Außenstandorten weiterhin erhältlich.

Sonderimpftag BioNTech im Impfzentrum

Am Sonntag, 6. Februar, findet eine Sonderimpfaktion mit BioNTech am Impfzentrum statt: In der Bürgermeister-Ulrich-Straße 100 wird von 9:00 bis 15:30 Uhr mit Termin geimpft. Impfstoff: BioNTech für Kinder und Erwachsene. Termine für den Sonderimpftag und andere Impftermine im Impfzentrum können online auf augsburg.de/impfen vereinbart werden oder telefonisch unter 0821 789 868 94, dienstags bis samstags, 8 bis 16 Uhr. Wer sich am Impfzentrum impfen lassen möchte wird gebeten, sich vorher im Testzelt testen zu lassen.

Fünf- bis Elfjährige können nach Terminvereinbarung im Impfzentrum geimpft werden.

An den Außenstandorten des Impfzentrums werden Personen ab 12 Jahren ohne Termin geimpft:

 Impfen am Moritzplatz

Ort: Moritzsaal der Kirche St. Moritz, Moritzplatz 5,

immer dienstags bis samstags, 8:15 bis 15:15 Uhr.

Angebot: Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für alle ab 12 Jahren, Impfstoffe: Moderna und BioNTech Hinweis: Der Impfstandort am Moritzplatz schließt zum Ende der Woche. Geimpft wird dort noch bis einschließlich Samstag, 5. Februar.

 Impfen an der Uni

Ort: Universität (Gebäude J – Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, Universitätsstraße 16, Parkplatz P 6) im Univiertel, immer dienstags bis samstags, 8:15 bis 15:15 Uhr. Angebot: Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für alle ab 12 Jahren, Impfstoffe: Moderna und BioNTech

 Impfen an der Hochschule

Ort: Hochschule Gebäude B, Brunnenlechgäßchen 16, immer dienstags bis samstags, von 8:15 bis 15:15 Uhr. Angebot: Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen für alle ab 12 Jahren, Impfstoffe: Moderna und BioNTech.

Weitere Impfaktionen ohne Termin

Im Stadtgebiet finden weitere, nicht städtische Impfaktionen statt.

Geimpft wird unter ärztlicher Verantwortung.

 Sonder-Impfaktion im Spectrum Club

Ort: Spectrum Club, Augsburg, Ulmerstr. 234a

Sonntag, 6. Februar 2022, von 10:00 Uhr bis 15:00 Uhr. Geimpft wird laut Anbieter mit BioNTech und Moderna. Auch die Impfung von 5- bis 11-jährigen Kindern ist möglich.

 HNO-Zentrum am Schlössle

Ort: HNO-Zentrum im Schlössle, Neuburger Str. 40

Offene Impfsprechstunde am Samstag, 5. Februar, von 9:00 bis 11:00 Uhr mit BioNTech sowie Impfung zu den Sprechzeiten (Impfstoff: BioNTech, Moderna und Johnson & Johnson)