775 Schülerinnen und Schüler an Förderzentren und an Schulen für Kranke legen Abschlussprüfungen ab

Den rund 775 Schülerinnen und Schülern an Förderzentren und an den Schulen für Kranke in Bayern, die sich intensiv und mit Unterstützung ihrer Lehrkräfte gut vorbereitet haben, wünscht Kultusminister Michael Piazolo anlässlich der bevorstehenden Abschlussprüfungen viel Erfolg. Die Prüfungen beginnen am 30. Juni 2020.Gemeinsam mit Staatssekretärin Anna Stolz drückt er allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest die Daumen. Die Prüfungen ermöglichen den jungen Menschen den mittleren Schulabschluss der Mittelschule bzw. den qualifizierenden Abschluss der Mittelschule.

Gleichwertige Abschlüsse zu den Mittelschulen durch adaptierte Prüfungsaufgaben

Die Förderzentren bieten einen alternativen Lernort zur allgemeinen Schule. Mit ihren unterschiedlichen Förderschwerpunkten werden sie den Ansprüchen von Kindern und Jugendlichen mit sonderpädagogischem Förderbedarf in besonderer Weise gerecht.

Mit ihren sieben unterschiedlichen Förderschwerpunkten bieten die Förderzentren in Bayern ihren Schülerinnen und Schülern passgenaue Angebote. Gleichzeitig ermöglichen sie ihnen, Abschlüsse der Mittelschule zu erwerben. Im Bildungsgang Lernen kann zudem ein eigener Abschluss erreicht werden. Für Schülerinnen und Schüler im Förderschwerpunkt Hören und im Förderschwerpunkt Sehen werden die Prüfungen eigens adaptiert. Für die Adaption der Prüfungsaufgaben sind am Kultusministerium für jedes Prüfungsfach Fachkommissionen eingerichtet. Diese übertragen z. B. für blinde Schülerinnen und Schüler die Aufgaben in Blindenschrift und fertigen im Fach Mathematik eigens Modelle, die das Ertasten geometrischer Aufgabenstellungen ermöglichen.

Termine der Abschlussprüfungen 2020 an Förderzentren und Schule für Kranke

Abschlussprüfungen zum Erwerb des mittleren Schulabschlusses an der Mittelschule:

17. Juni 2020: Muttersprache (keine Verschiebung!)

30. Juni 2020: Deutsch

1. Juli 2020: Englisch, Deutsche Gebärdensprache

2. Juli 2020: Mathematik

Besondere Leistungsfeststellung zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule:

19. Juni: Muttersprache (keine Verschiebung!)

6. Juli 2020: Englisch, Deutsche Gebärdensprache

7. Juli 2020: Deutsch, Deutsch als Zweitsprache

8. Juli 2020: Mathematik

9. Juli 2020: Physik/Chemie/Biologie sowie Geschichte/Sozialkunde/Erdkunde