Am morgigen Freitag (18.02.2022) sowie am Samstag (19.02.2022) sind Versammlungen im Innenstadtbereich von Augsburg angemeldet. Da es sich dabei um Aufzüge handelt und die betreffende Wegstrecke jeweils gesperrt wird, muss am Freitag spätestens ab 18:00 Uhr und am Samstag ab spätestens 17:00 Uhr mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Parallel dazu empfängt der FC Augsburg am Samstag den FC Freiburg zuhause in der WWK Arena. Anpfiff ist um 15:30 Uhr. Es werden mehrere tausend anreisende Fans erwartet. Auch hier kann es bei der Anund Abreise zu Verkehrsbehinderungen kommen.

Nach aktuellem Stand können die Verkehrsbehinderungen am Freitag bis mindestens 21:00 Uhr und am Samstag bis mindestens 19.00 Uhr bestehen. Verkehrsteilnehmer werden daher gebeten, den Innenstadtbereich an beiden Tagen nach Möglichkeit zu umfahren.