Nuvaxovid-Sonderimpfaktionen für alle Personengruppen im Landkreis Lindau

Gestern wurde der Impfstoff Nuvaxovid der Firma Novavax im Landkreis Lindau angeliefert.

Unter www.impfzentren.bayern.de sind nun zahlreiche Termine in den Impfzentren in Lindau und Lindenberg für eine Buchung freigegeben. In einem ersten Schritt werden Personen geimpft, die der einrichtungsbezogenen Impfpflicht unterliegen. Mit der gestern eingegangenen Lieferung hat der Landkreis Impfstoff für 800 Personen erhalten. Für die kommende Woche sind dann Sonderimpfaktionen mit dem neuen Impfstoff geplant, bei denen sich ohne Einschränkung und ohne Anmeldung alle Personengruppen impfen lassen können. Weitere Informationen dazu werden noch veröffentlicht.

Seit dem 20. Dezember 2021 ist der Impfstoff Nuvaxovid in der EU zugelassen. Die STIKO empfiehlt den Impfstoff zur Grundimmunisierung von Personen ab 18 Jahren. Hierbei sind zwei Impfstoffdosen im Abstand von mindestens 3 Wochen zu geben. Die Anwendung von Nuvaxovid während der Schwangerschaft und Stillzeit wird zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht empfohlen.

Alle Informationen zu den Impfungen finden sich auf der Internetseite des Landratsamtes

unter www.landkreis-lindau.de/Coronavirus/Impfungen-im-Landkreis-/