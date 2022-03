Staatstheater Augsburg veranstaltet Benefizkonzert für die ukrainische Bevölkerung

Als Zeichen der Solidarität und Unterstützung veranstaltet das Staatstheater Augsburg am Sonntag, den 13. März, ein Benefizkonzert zugunsten der ukrainischen Bevölkerung im Kongress am Park, unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeisterin Eva Weber.



Ebenso wie Oberbürgermeisterin Eva Weber verurteilt Staatsintendant André Bücker den Überfall auf die Ukraine aufs Schärfste. Das Staatstheater Augsburg möchte in diesen Tagen mit besonderen Programmpunkten ein ideelles Zeichen gegen diese menschenverachtende Aggression setzen sowie die ukrainische Bevölkerung durch Spendensammlung unterstützen. »Es ist für unser Haus und für die Augsburger Philharmoniker eine Selbstverständlichkeit, dass wir uns als Kulturinstitution ganz klar gegen diesen Völkerrechtsbruch positionieren«, erklärt André Bücker. »Ebenso möchten wir der ukrainischen Bevölkerung unsere Verbundenheit und unser Mitgefühl zeigen und einen kleinen Beitrag leisten, um die Not in den Kriegsgebieten zu lindern und Flüchtenden zu helfen.«

Oberbürgermeisterin Eva Weber unterstützt dieses Engagement, das ganz im Sinne der Friedensstadt Augsburg ist: »Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für dieses Benefizkonzert übernommen. Dieser Akt der Solidarität des Staatstheater-Teams ist nicht nur im Hinblick auf die eigenen pandemiebedingten Herausforderungen und Sorgen mehr als bemerkenswert. Er erfüllt mich mit Stolz auf unsere Stadtfamilie, die immer wieder beweist, was Zusammenhalt zu bewirken vermag.«

Auf dem Programm des Benefizkonzerts am 13.3.stehen neben der ukrainischen Nationalhymne Werke, die einen eher meditativen, getragenen Charakter haben sowie – als musikalische Hommage an die Ukraine – »Das große Tor von Kiev« und weitere Sätze aus den »Bildern einer Ausstellung« von Modest Mussorgsky.

Programm:

Grußwort Jürgen K. Enninger, Kulturreferent der Stadt Augsburg

Grußwort André Bücker, Staatsintendant Augsburg

Mychajlo Werbyzkyj:

Ukrainische Nationalhymne

Dmitri Schostakowitsch:

Auszüge aus der Kammersinfonie für Streichorchester nach dem Streichquartett Nr. 8 (Bearbeitung von Rudolf Barschai)

Ludwig van Beethoven:

Sinfonie Nr. 3 »Eroica«, 2. Satz

Richard Strauss:

Metamorphosen für 23 Solostreicher

Modest Mussorgski:

»Baba Yaga«, »Das große Tor von Kiev« und andere aus »Bilder einer Ausstellung«

»#StandWithUkraine« | Benefizkonzert | So 13.03.22 11 Uhr | Kongress am Park

Augsburger Philharmoniker

Leitung: GMD Domonkos Héja

Ein Konzert in Kooperation mit der Stadt Augsburg

Der Erlös aus dem Ticketverkauf kommt der ukrainischen Bevölkerung zugute. Der vollständige Geldbetrag wird vom Staatstheater Augsburg an die Ukraine-Flüchtlingshilfe des UNHCR gespendet. Über die Flüchtlingshilfe:

https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/spenden-ukraine

Weitere Informationen zum Konzert und die Möglichkeit zum Ticketkauf finden Sie in Kürze auf der Seite des Theaters.

Am 29. März veranstaltet das Staatstheater Augsburg einen ukrainisch-russischen Liederabend. Weitere Details werden in Kürze bekanntgegeben.