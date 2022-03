FC Augsburg startet in Bielefeld in die „Wochen der Wahrheit“

Nach dem Punktgewinn gegen Dortmund beginnen heute Abend für den FC Augsburg die „Wochen der Wahrheit“. In Bielefeld muss der FCA bei einem direkten Konkurrenten nachlegen.

Nach einem guten Spiel und dem 1:1 gegen Borussia Dortmund konnte der FC Augsburg am vergangenen Wochenende einen Zähler einfahren. War nach der Partie von einem „Bonuspunkt“ die Rede, so folgt heute Abend die Pflichtaufgabe. Zum Auftakt des 25. Spieltags startet der FCA bei Arminia Bielefeld gegen den Tabellennachbarn in die „Wochen der Wahrheit“. War nach dem Dortmund-Remis der Sprung aus der Abstiegszone gelungen, so könnte heute mit einem Sieg an den Ostwestfalen vorbeigezogen werden. „Es braucht keine Motivation mehr – allen ist klar, worum es geht.“, spiegelt Cheftrainer Markus Weinzierl die Gefühlslage seiner Mannschaft wider. Wenn Augsburg auch in ein zwölftes Jahr im Fußball-Oberhaus gehen will, dann müssen nun weiter Punkte her. Nach der Partie auf der Alm kommt es in den kommenden Wochen unter anderem zum Schwaben-Derby in Stuttgart (19.3.) und gegen Wolfsburg (3.4.), alles Duelle um den Klassenerhalt.

Für einen positiven Auftakt in diese heiße Phase der Saison müssen die Fuggerstädter heute an die Leistung vom vergangenen Sonntag anknüpfen. Bei den heimstarken Arminen (die letzten sechs Heimspiele ungeschlagen) wird man hart um die Punkte kämpfen müssen. Gegen die starke Bielefelder Defensive muss man aber im Angriff effektiver als zuletzt agieren. Sollte die Abwehr zudem ähnlich gut, wie gegen den BVB stehen, sollte gegen den offensivschwachen DSC (22 Saisontore) etwas drin sein.

Die voraussichtliche Aufstellung

Gikiewicz – Oxford, Gouweleeuw, Uduokhai – Caligiuri, Gruezo, Pedersen – Maier – Hahn, Vargas – Gregoritsch