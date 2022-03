Ukrainehilfe | Stadt Kempten richtet Spendenkonto ein

Der Krieg in der Ukraine löst Flüchtlingsströme aus, und es ist zu erwarten, dass auch in der Stadt Kempten (Allgäu) Geflüchtete aus der Ukraine ankommen. Darunter werden viele Familien, aber auch ältere Menschen sein. Damit diese beim Ankommen unterstützt werden können, hat die Stadt Kempten ein Spendenkonto unter dem Namen „Spendenkonto Ukrainehilfe“ eingerichtet.

Wem wird mit der Spende geholfen?

Das Geld fließt zu 100 Prozent an Menschen, die aus der Ukraine fliehen, in Kempten unterkommen und in einer Notlage sind.

Wie wird gespendet?

Mit einer Überweisung auf das Spendenkonto „Ukrainehilfe“

Empfänger: Stadt Kempten (Allgäu) IBAN: DE86 7335 0000 0516 0338 83 BIC: BYLADEM1ALG

Sparkasse Allgäu

Verwendungszweck: Bitte „Ukrainehilfe“ angeben

Wer garantiert, dass das Geld ankommt?

Das Referat für Jugend, Schule und Soziales der Stadt Kempten (Allgäu) prüft die Verwendung der Mittel und stellt sicher, dass die Empfänger die Spenden für die gemeldeten Maßnahmen verwenden. Der Verwendungszweck „Ukraine“ bei der Überweisung reicht aus, um das Geld als Spende für Bedürftige zu identifizieren, die in Folge der Ereignisse in der Ukraine nach Kempten kommen und in Not geraten.

Erhält man eine Spendenbescheinigung?

Für Spenden in Höhe von bis zu 200 Euro wird keine Spendenbescheinigung erteilt. Als steuerlicher Zuwendungsnachweis genügt der Bareinzahlungsbeleg oder die Buchungsbestätigung (z. B. der Kontoauszug) oder – bei Online-Banking – der PC- Ausdruck. Spenden über 200 Euro werden bescheinigt.