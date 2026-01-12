Newsletter
Montag, Januar 12, 2026
10.2 C
London
type here...
Subscribe
79-jähriger Fahrer stirbt nach Unfall auf B20 bei Steinach
Polizeipräsidium Niederbayern
Weniger als 1 Min.Lesezeit

79-jähriger Fahrer stirbt nach Unfall auf B20 bei Steinach

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Am Sonntag gegen 15:30 Uhr ereignete sich auf der Bundesstraße B 20 im Gemeindebereich Steinach ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer im Krankenhaus verstarb.

Unfallhergang: Einbiegen mit tragischen Folgen

Ein 79-jähriger Fahrer eines Mazdas wollte von der Kreisstraße 68 auf die B 20 einbiegen und übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten 32-jährigen Fahrer einer Mercedes V-Klasse, der aus Richtung links kam. Der Zusammenstoß war unvermeidbar und führte zu einem schweren Unfall.

Rettungseinsatz und Verletzte

Durch die Wucht des Aufpralls wurden der Fahrer des Mercedes und sein 26-jähriger Beifahrer leicht verletzt. Der Fahrer des Mazdas und seine 70-jährige Beifahrerin erlitten schwere Verletzungen und mussten von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden. Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst umgehend in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wenige Stunden später erlag der 79-jährige Fahrer des Mazdas im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Sperrung und Ermittlungen

Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter im Auftrag der Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Die Feuerwehr Steinach sicherte die Unfallstelle ab und leitete den Verkehr um. Die Bundesstraße B 20 war für etwa drei Stunden voll gesperrt, wodurch der Verkehr örtlich umgeleitet werden musste. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden und mussten abgeschleppt werden.

Anzeige
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Meistgelesen

Polizei & Co

Schüsse lösen Großeinsatz der Polizei in Augsburg-Oberhausen aus

0
Augsburg-Oberhausen – Nach dem Polizeigroßeinsatz im Bereich der Sallingerstraße...
Polizei & Co

Augsburg | Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte in der Maximilianstraße

0
Augsburg – In den frühen Morgenstunden des Samstags (10.01.2026)...
FC Augsburg

Klarer Fehlstart ins neue Jahr: FCA unterliegt in Gladbach deutlich

0
Der FC Augsburg ist mit einer herben Niederlage ins...
Politik & Wirtschaft

AfD-Chefin Weidel fordert im Grönland-Konflikt Gelassenheit

0
Die Bundesvorsitzende der AfD, Alice Weidel, reagiert auf die...
Polizei & Co

Polizeibericht Augsburg und Region vom 11.01.2026

0
Hier lesen sie den Polizeibericht Augsburg und Region von heute

Neueste Artikel