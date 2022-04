Am Samstag ist Wertstoff- und Sondermülltag in Augsburg

Der Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetrieb der Stadt Augsburg (AWS) nimmt am Samstag, 30. April von 9 bis 15 Uhr wieder Wertstoffe und Sondermüll an zwei Annahmestellen entgegen. Sie befinden sich bei den Wertstoff- & Servicepunkten Unterer Talweg 89 (Haunstetten) und am Holzweg 32 (Bärenkeller).

Aufgrund des zu erwartenden hohen Andrangs am Vormittag bittet der AWS die Augsburger Bürgerinnen und Bürger darum, auch die Nachmittagsstunden zur Anlieferung zu nutzen.

Kostenlose Annahme von Sondermüll aus Haushalten

flüssige oder ausgehärtete Lackfarben

Desinfektions- und Holzschutzmittel

Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel

lösemittelhaltige Abfälle wie Kleber, Kaltreiniger,Frostschutzmittel

Spraydosen mit Inhalt

Säuren und Laugen

Chemikalienreste aus dem Hobbybereich Quecksilberabfälle

Energiesparlampen und Leuchtstoffröhren

Batterien und Akkus

Folgende Stoffe werden nicht angenommen:

Altöl, Gasflaschen

Rückgabe im Fachhandel

Feuerlöscher, Dachpappe, Industriebatterien

Möglichkeit der Abgabe bei privaten Entsorgungsunternehmen

Zementreste

Entsorgung von Kleinmengen bis 20 kg am Wertstoff-und Servicepunkt Deponie Augsburg-Nord; Möglichkeit der Abgabe von Großmengen (ab 20kg) bei privaten Entsorgungsunternehmen

Eingetrocknete bzw. verdickte Dispersionsfarben

Graue Tonne

Restentleerte Behältnisse

Sonnengelbe Wertstofftonne

Medikamente

 Graue Tonne, neutral verpackt

Abgabemöglichkeit folgender Wertstoffe

 Papier und Kartonagen

 Altholz (auch Holzdecken, Holzböden, Holztüren ohne

Glaseinsatz)

 Altmetalle

 Elektrogeräte, CDs, DVDs

Für die Entsorgung weiterer Rest- und Wertstoffe werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, das umfangreiche AWS-Serviceangebot in Anspruch zu nehmen. Alle Informationen unter aws.augsburg.de.

Die Corona-Schutzmaßnahmen sind einzuhalten. Auf den Wertstoff- und Servicepunkten unter freiem Himmel (und weniger als 1.000 Personen gleichzeitig) besteht keine Maskenpflicht.