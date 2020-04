8 Millionen Schutzmasken in Bayern angekommen

Am frühen Dienstagabend war es soweit. Ministerpräsident Markus Söder konnte an Flughafen München eine Lieferung von 8 Millionen Schutzmasken entgegennehmen.

Es war eine Lieferung auf die man sehnsüchtig gewartet hatte. Eine Maschine der Lufthansa Cargo brachte am frühen Dienstagabend eine Lieferung von 8 Millionen Schutzmasken aus China nach Bayern. Ministerpräsident Markus Söder nahm die Lieferung gemeinsam mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer am Flughafen München persönlich in Empfang. “ Acht Millionen Masken entlasten Medizin und Pflegeheime. Auf Dauer brauchen wir aber viel mehr Masken in Deutschland. Wir brauchen eine eigene deutsche Notfallproduktion. In Bayern haben wir damit begonnen.“

In seiner heutigen Pressekonferenz hatte das Landesoberhaupt erklärt, dass es bei einer schrittweisen Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in Bayern eine Maskenpflicht geben wird. Der Bedarf wird dadurch weiter steigen.