Die Bayernpartei Schwaben hat sich im Hinblick auf die anstehenden Wahlen zum Land- und Bezirkstag in Schwaben personell neu formiert und den Bezirksvorstand Schwaben neu gewählt:

Am 10.07.2022 fand in Türkheim die Bezirksversammlung mit Neuwahl des Vorstandes der Bayernpartei in Schwaben statt.

Bei der, insbesondere im Blick auf die kommende Landtagswahl 2023 wichtigen Vorstandswahl, war auch der Landesvorsitzende Florian Weber zu Gast.

Die bewährten Kräfte der Bayernpartei in Schwaben, Helmut Kellerer (Bezirksvorsitzender) und Harald Eberhard (Kreisvorsitzender Augsburg Stadt und Land, Bezirksschatzmeister und stellvertretender Landesschatzmeister) aus Augsburg wurden beide in ihren Ämtern im Bezirksvorstand bestätigt.

Neu in Ihre Ämter gewählt wurden der Augsburger Fahrschulleiter Anton Steinböck als Stellvertreter des Bezirksverbandes Schwaben, ebenso der Kreisvorsitzende des Kreisverbandes Ostallgäu Thomas Pfaffenbauer aus Kaufbeuren. Zum Bezirksschriftführer wurde Nicolas Schwald, der zurzeit auch Kreisvorsitzender des Kreisverbandes Aichach-Friedberg ist.

Der wieder gewählte Bezirksvorsitzende Helmut Kellerer bemerkte in seiner Rede, dass viele Positionen, welche die Bayernpartei über Jahrzehnte vertreten hat, nun Gehör finden und in politischen Kreisen, auch außerhalb der Bayernpartei, debattiert werden. So unter anderem die Förderung der regionalen Landwirtschaft und der kleinen Bauernhöfe: Die Bayernpartei bemängelt seit Jahren, die Abhängigkeit Bayern von ausländischem Getreide, so wie das Verschwinden von landwirtschaftlichen Betrieben, in denen jede Kuh noch einen Namen hatte, zugunsten landwirtschaftlicher Großbetriebe.