Polizeipräsidium Oberbayern Nord
Weniger als 1 Min.Lesezeit

81-Jähriger in Lengdorf bei tragischem Unfall von eigenem Unimog überrollt gestorben

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Lengdorf. Landkreis Erding. Ein tragischer Unfall ereignete sich gestern Nachmittag in Lengdorf, als ein 81-jähriger Mann aus der Gemeinde von seinem Unimog überrollt wurde und noch vor Ort seinen tödlichen Verletzungen erlag.

Unfall beim Einstieg in den Unimog

Der Senior wollte gerade in sein Fahrzeug einsteigen, als er abrutschte. In diesem Moment bewegte sich der Unimog rückwärts, und der Mann geriet unter den linken Vorderreifen. Trotz der schnellen Alarmierung der Rettungskräfte konnten diese dem Mann nicht mehr helfen.

Ermittlungen der Kriminalpolizei Erding

Der Verunglückte erlag noch auf dem Hof im herbeigerufenen Rettungshubschrauber seinen schweren Verletzungen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. Ersten Erkenntnissen zufolge gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

