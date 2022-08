50 Jahre ist es nun her, dass die olympischen Spiele in München/Augsburg stattfanden.

Der Schwabenkanute Karl Heinz Englet entzündete am 28.08.1972 das olympische Feuer am Eiskanal.An den beiden Wettkampftagen feuerten an die 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Athleten aus 15 Nationen voller Begeisterung auf dem neu erbauten wilden Olympiakanal an.

So nahm der damalige Olympia-Teilnehmer Bernhard Heinemann dies zum Anlass, mit Kanu Schwaben Weggefährten diesen denkwürdigen Tag gebührend am generalsanierten Organisationszentrum am Eiskanal mit Sekt und kleinem Imbiss zu feiern.

Tolle Idee, zum 50zigsten Jahrestag fanden sie sich ein und schwelgten in Erinnerungen an diese denkwürdigen Wettkampftage bzw. Koppold und Pleitner wurden über die damaligen Anforderungen und mit Anekdoten versorgt.