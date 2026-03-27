82-jähriger Daniel S. aus Schwabach seit Donnerstag vermisst – Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Mittelfranken
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82-jähriger Daniel S. aus Schwabach seit Donnerstag vermisst – Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Seit Donnerstagnachmittag, dem 26. März 2026, fehlt von dem 82-jährigen Daniel S. aus Schwabach jede Spur. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem Vermissten.

Letzter bekannter Aufenthaltsort

Daniel S. verließ sein Wohnhaus in der Wolkersdorfer Hauptstraße gegen 17:00 Uhr zu Fuß. Seitdem ist er nicht zurückgekehrt. Trotz intensiver Suchmaßnahmen, die neben zahlreichen Einsatzkräften und Personensuchhunden auch den Einsatz eines Hubschraubers der bayerischen Bereitschaftspolizei beinhalteten, konnte der Vermisste bislang nicht gefunden werden.

Beschreibung des Vermissten

Der Vermisste ist etwa 160 cm groß, wiegt 69 Kilogramm und trägt einen roten Parka, eine braune Hose sowie eine schwarze Basecap. Alle, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Daniel S. geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden.

Informationen nimmt die Polizeiinspektion Schwabach unter der Rufnummer 09122 9270, der Polizeinotruf 110 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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