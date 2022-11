Am Samstag den 05.11.2022 fand die Wahl der Stimmkreiskandidaten der AfD Augsburg für die Landtags- und Bezirkswahl statt.

Dabei setzte sich Raimond Scheirich mit deutlicher Mehrheit der abgegebenen Stimmen für den Bereich Augsburg-Stadt-West 702 als Landtagskandidat gegen den Mitbewerber durch. Herr Scheirich sitzt derzeit für die AfD im Augsburger Stadtrat und ist zudem bereits als Fachreferent für Umweltfragen im Bayerischen Landtag tätig.

Andreas Jurca konnte sich, mit seiner Erfahrung als AfD-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat und parlamentarischer Referent im Bayerischen Landtag, gegen seinen Gegenkandidaten behaupten. Jurca wird die AfD im Stimmkreis Augsburg-Stadt-Ost 701 bei der Landtagswahl repräsentieren.

Für die Bezirkstagswahl trat im Bereich West Markus Striedl an. Er sitzt mit Jurca und Scheirich ebenfalls im Augsburger Stadtrat und vertritt die AfD bereits im Bezirkstag. Auch er wurde mit einer eindeutigen Mehrheit gewählt.

Mit Gabrielle Mailbeck steht ein neues Licht am politischen Himmel in den Startlöchern. Ihre herausstechenden Kompetenzen in Organisation und Planung setzt sie derzeit als Fraktionsgeschäftsführerin der AfD Stadtratsfraktion unter Beweis. Die Ehefrau und Mutter wurde mit dem Großteil der Stimmen als Stimmkreiskandidatin-Ost für die Bezirkswahl beauftragt.