83-jährige Seniorin in Augsburg Opfer eines Raubüberfalls – Polizei bittet um Zeugenhinweise

Am Donnerstagnachmittag, den 05.10.2023, wurde eine 83-jährige Seniorin in der Siebentischstraße in Augsburg Opfer eines Raubüberfalls.

Gegen 15.20 Uhr klingelte ein bislang unbekannter Täter an ihrer Haustür. Die Seniorin öffnete die Tür und wurde sofort von dem Täter angegriffen. Er bedrohte sie und verlangte Geld. Nachdem er einen zweistelligen Betrag erbeutet hatte, flüchtete er. Der Täter wird als männlich, etwa 25-30 Jahre alt, beschrieben. Er trug einen schwarzen Anorak mit orange-grauen Ärmeln, eine schwarze Cap und einen schwarzen Mundschutz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die Informationen zur Tat oder zum Täter haben, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3810 zu melden.