Freitag, November 28, 2025
83-jähriger Autofahrer in Nürnberg erfasst Passantin schwer beim Rückwärtsfahren
Polizeipräsidium Mittelfranken
Weniger als 1 Min.Lesezeit

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

NÜRNBERG. (1120) Am Freitagmittag, den 28. November 2025, ereignete sich in Zerzabelshof ein schwerer Unfall, bei dem eine Fußgängerin schwer verletzt wurde. Ein älterer Autofahrer erfasste die Frau beim Rückwärtsfahren mit seinem Pkw.

Verwechselung von Gas und Bremse

Der 83-jährige Fahrer eines Audi A4 befand sich gegen 11:45 Uhr in der Waldluststraße. Während eines Einparkmanövers kam es vermutlich zu einer Verwechslung von Gas und Bremse, wodurch das Fahrzeug mehrere Meter rückwärts über den Gehweg fuhr. Dabei stieß der Wagen zunächst gegen ein weiteres Fahrzeug, erfasste dann eine 71-jährige Frau und kam schließlich an einer Hauswand zum Stehen.

Frau lebensgefährlich verletzt

Die bei dem Unfall schwer verletzte Frau erhielt umgehend erste medizinische Hilfe an der Unfallstelle. Anschließend wurde sie mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Untersuchungen zur Unfallursache

Die Verkehrspolizei Nürnberg untersucht derzeit den Unfallhergang. Zur Klärung der genauen Umstände wird ein Gutachter hinzugezogen. Aufgrund der Unfallaufnahme kommt es in der Waldluststraße zu Verkehrsbehinderungen.

Erstellt durch: Marc Siegl

Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

Neueste Artikel