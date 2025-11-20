83-jähriger Mann tot in Weiher bei Postmünster aufgefunden – Polizei ermittelt

Am Donnerstagmorgen, dem 20. November 2025, wurde eine tragische Entdeckung in einem Weiher in Postmünster, Landkreis Rottal-Inn, gemacht. Die Kriminalpolizei Passau hat die Ermittlungen in diesem traurigen Fall aufgenommen.

Vermisstenmeldung in Postmünster

Gegen 07:30 Uhr am Donnerstag meldete eine Person bei der Polizei einen 83-jährigen Mann aus Postmünster als vermisst. Zusätzlich erhielten die Beamten kurze Zeit später einen Hinweis auf einen offenstehenden Pkw in der Nähe eines Waldstückes.

Leichnam im Weiher gefunden

Bei den anschließenden Suchmaßnahmen entdeckte die Polizei den vermissten Mann leblos in einem Weiher unweit des abgestellten Fahrzeugs. Der herbeigerufene Notarzt konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Ermittlungen ohne Hinweise auf Fremdeinwirkung

Die Kriminalpolizei hat die Untersuchung des Falles übernommen. Aktuell gibt es keine Anzeichen für Fremd- oder Gewalteinwirkung.