Anzeige | Jetzt können die Korken knallen. Am 1. Dezember, um 8 Uhr öffnet der trinkgut in der Krumbacher Michael-Faist-Straße 29 als moderner Getränke-Spezialist erstmals seine Türen für die Kundschaft.

Mit rund 770 Quadratmetern Verkaufsfläche bereichert trinkgut nicht nur die Krumbacher Einkaufslandschaft, er bietet zugleich ein tiefes Warensortiment mit attraktiven Preisen und zahlreichen Serviceangeboten. „Von alkoholfreien Erfrischungen über heimische Biere und erlesene Weine bis hin zu Snacks bieten wir unseren Kundinnen und Kunden ganz unter dem Motto ‚Wir machen die Party‘ Vielfalt pur“, verspricht Marktleiter Janic Sauerwein und verweist zudem auf den Ausleih-Party-Service seines neuen Getränkemarktes. „Bei uns können Kühlanhänger, Biertischgarnituren, Gläser, Zapfanlagen, Kühlschränke und noch vieles mehr für die nächste Familien-, Geburtstags- oder auch Vereinsfeier ausgeliehen werden.“ Nach dem Startschuss des Fachmarktkonzeptes in Ingolstadt ist der neue trinkgut-Standort in Krumbach nun ein weiterer Mosaikstein. „Wir planen, pro Jahr bis zu zehn zusätzliche Fachmärkte in unserem Geschäftsgebiet und eröffnen uns so ein weiteres Wachstumsfeld“, so EDEKA Südbayern-Vorstand, Claus Hollinger.



Geschüttelt oder gerührt?

Ob regional oder international – das neue Marktformat trinkgut deckt mit seinem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis das gesamte Warenspektrum ab. Ein breites wie tiefes Sortiment, angefangen bei Säften, Softgetränken oder rund 150 Wassersorten als Durstlöscher nach dem Sport über Sekt bis hin zu über 400 verschiedene Spirituosen zum Mixen von Cocktails für die nächste Geburtstagsfeier, lässt keinen Getränkewunsch offen. Dazu runden insgesamt etwa 500 Biersorten von weltbekannten Markenbieren sowie handwerklich gebraute Craft-Biere das Warenangebot ab. Über 400 Wein- und Sektsorten ergänzen darüber hinaus das Sortiment in der Michael-Faist-Straße. In Summe bietet der Krumbacher trinkgut-Markt eine der größten Mehrweg- und Einwegsortimentsauswahl im Getränkefachhandel der Stadt an. Zusätzlich punktet er mit Serviceangeboten wie einer automatisierten sowie manuellen Leergutannahme sowie dem Verleih von Zapfanlagen, Tischen, Bänken, Gläsern und Kühlanhängern.



„Jeder Dreh gewinnt!“

Zum Start erwarten die trinkgut-Kunden in Krumbach einige Überraschungen: Neben zahlreichen Sonderangeboten begleitet das trinkgut-Glücksrad die morgige Eröffnung. Unter dem Motto „Jeder Dreh gewinnt“ können Kundinnen und Kunden vor ihrem Einkauf am Glücksrad drehen und fantastische Preise gewinnen. Der Hauptpreis: ein gratis Getränkekasten. Ab 11 bis 16 Uhr bietet der Markt Bratwurstsemmeln zu einem Preis in Höhe von 2 € inkl. einem Getränk wie beispielsweise alkoholfreier Gold Ochsen oder Punsch auf die Marktbesucher.