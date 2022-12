Ab Sonntag, den 01. Januar 2023, findet der öffentliche Stadtrundgang am Freitag um 14 Uhr in deutscher und englischer Sprache statt, am Samstag und Sonntag jeweils um 11 Uhr in deutscher Sprache und um 14 Uhr in deutscher und englischer Sprache.

Der öffentliche Stadtrundgang führt auf den Spuren von Fugger, Mozart und Brecht, zum Augustusbrunnen, zum prächtigen Renaissancerathaus, in die Fuggerhäuser in der Maximilianstraße und entlang der Lechkanäle (teils Denkmäler des UNESCO-Welterbes) im Lechviertel bis in die Fuggerei.

Führung inklusive Eintritt in den Goldenen Saal und in die Fuggerei im Rahmen der Führung.

Tickets gibt es online unter www.augsburg-tourismus.de/Tickets oder direkt in der Touristen – Information am Rathausplatz 1.

Treffpunkt: Tourist-Information am Rathausplatz

Kosten: Erwachsene 14,- €, ermäßigt 12,- € (Schüler, Studenten, Menschen mit Behinderung)

Dauer: 2 Stunden

Weitere Informationen dazu auf der Homepage der Regio Augsburg Tourismus GmbH

https://www.augsburg-tourismus.de oder unter der Telefonnummer: 0821/ 50207-0.